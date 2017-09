Justiça Eleitoral determina afastamento de prefeito e vice de Ibitiúra de Minas

O prefeito de Ibitiúra de Minas (MG), José Tarciso Raymundo (PSDB) e o vice, Romildo do Prado Bernardo (PSD), serão afastados dos cargos por abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2016. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), a Justiça Eleitoral determinou que o presidente da câmara municipal, Alexandre de Cássio Borges, assuma a administração do município até a realização de novas eleições. A decisão foi comunicada ao presidente do Legislativo nesta segunda-feira.

Os diplomas dos dois políticos foram cassados em decisão de 2ª instância no dia 12 de julho. No entanto, eles serão afastados somente agora pois era aguardado o resultado do julgamento de embargos de declaração, que foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário da Justiça Eletrônico.

Segundo o documento assinado pelo juiz da 13ª Zona Eleitoral de Andradas, Eduardo Soares de Araújo, o presidente da câmara assume interinamente a prefeitura e responderá pelo município até que o novo prefeito seja eleito e tome posse. As novas eleições ainda serão marcadas pelo TRE-MG.

Em contato com a EPTV Sul de Minas, o vice-prefeito informou que os dois vão recorrer da decisão e esperam que ela seja revertida em até 48h.

Cassação

O suposto abuso de poder político foi alvo de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A ação apontou, entre outras irregularidades, o uso de maquinário público em propriedade particular, aquisição de terreno com promessa de edificação de casas populares, retirada de cascalho em troca de votos e reunião com funcionários municipais contratados e motoristas terceirizados exigindo apoio político e oferecendo transporte para eleitores no dia da eleição.

A decisão em 2ª instância, por 4 votos a 1, reverteu decisão de 1ª instância, que julgou a ação improcedente. O prefeito eleito obteve 1.423 votos, 49,1%. Fonte: G1 Sul de Minas