JulhoFest traz programações especias para esquentar o fim de semana

Programação é gratuita e prestigia os artistas locais, oferecendo oportunidades para que se apresentem em locais fora da área central e para públicos diferenciados

O Julhofest com Você, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura no sentido de descentralizar as ações de cultura no município, acontece no Parque Ecológico da Zona Sul neste final de semana. Serão 17 atrações, divididas entre o sábado e domingo, de 10h às 17h. Uma oportunidade para os moradores apreciarem muita música, teatro, gastronomia e literatura dentro do Festival de Inverno. Haverá ainda distribuição de pipoca e algodão-doce, além de brinquedos infláveis para as crianças se divertirem. O Parque Ecológico da Zona Sul está localizado no antigo campo de golf, ao lado do aeroporto municipal.

A programação é gratuita e prestigia os artistas locais, oferecendo oportunidades para que se apresentem em locais fora da área central e para públicos diferenciados. O encerramento do Julhofest com Você no Parque Ecológico, será com a Banda K2, às 17h, com o show “A Cidade e os Novos Tempos”, com músicas do último disco “Brasileiro Alma Grande” além de composições dos álbuns anteriores.

Para os integrantes da banda, o mês de julho é especial, pois marca o início de um trabalho, que hoje já conta com 14 anos de estrada. A banda tem diversas apresentações em festivais nacionais e também já realizou turnês pela América Latina. Seu mais novo trabalho já rendeu dois videoclipes: Toda Mãe é Santa, que expõe a questão da violência contra a mulher, e Violeiro de Seoul, que ganhou o vídeo documental da turnê do K2 pela Argentina (novembro e dezembro de 2017). A faixa-título do álbum, Brasileiro Alma Grande, e canções como Gente Sem Herói, Riffinré e Nas Palafitas, também estão no repertório.

O Julhofest com Você já esteve, dentro da programação dos 25 anos do festival de inverno, no bairro São José, na quadra que foi recentemente reformada dentro do programa ‘Nosso Bairro está de Volta’ e também no Parque Municipal Antonio Molinari.

Confira a programação do final de semana no Parque Ecológico.

Confira a programação do final de semana no Parque Ecológico:

Dia 20 – Sábado

10h |Surpreendente e Inesperado – Banda Angel’s

10h30min |Fritando com o Palhaço Omelete – Cia Penduricalhos

13h às 16h | Circus Day (Oficinas circenses)

13h | Fernando Patto e Banda

14h | VI Agita Julho – O Lúdico Aquecendo o Inverno

14h30min | Tributo Maluco Beleza – Moe e os Agricultores

16h | Samba é Cultura – Grupo Bagaço da Laranja

17h | Nova Volta – Daniel Cancian

Dia 21 – domingo

10h | Show Lua Cheia – Banda Enraíze Reggae Roots

10h | Art&Matinê – Fiandeiras

11h30min | Egrégora – Banda Petri

13h | Marcelo Lopes canta Zé Ramalho

14h | Historias e Contos Infantis – Cia. Tema. De Artes Cênicas

14h | Gastronomia Sulfurosa: Oficina com Chef Henrique Benedetti

14h30min | Show Revolução – Gilbão Leeu

16h | Show Iúna e os Mestres da Cultura Popular

17h | A Cidade e os Novos Tempos – Banda K2

Foto principal: Prefeitura de Poços de Caldas Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas