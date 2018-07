Jovem de 22 anos morre e outros dois ficam feridos após carro capotar em Três Corações

Um acidente na noite deste domingo (29), por volta de 20h30, matou uma jovem e deixou outros dois feridos, o acidente aconteceu no km 3 da rodovia AMG-1010, no perímetro urbano de Três Corações. O motorista do carro perdeu o controle direcional do veículo em uma curva e capotou.

A passageira Fernanda Maria Borges, de 22 anos, que estava no banco de trás, morreu no local. As outras duas vítimas, o motorista de 26 anos e uma passageira, de 27, ficaram presas às ferragens, eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e conduzidos até o Hospital São Sebastião, em Três Corações. De acordo com a polícia, o motorista tinha sinais de embriaguez e confessou ter bebido antes de dirigir. O corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Todos os envolvidos no acidente são de Três Corações. Fonte: Jornal de Lavras / Fotos: Corpo de Bombeiros