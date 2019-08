Jovem de 22 anos é morto a tiros em Candeias

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um rapaz de 22 anos foi assassinado na noite de segunda-feira (19), em Candeias, área de abrangência do 8º Batalhão, que tem sede em Lavras. João Pedro Alves Pereira estava em casa quando, segundo testemunhas, uma motocicleta parou e dela desceu um rapaz com uma pistola 9 milímetros em punho.

O rapaz entrou na casa de João Pedro, que estava no sofá da sala, e o surpreendeu fazendo diversos disparos. Dois deles atingiram sua cabeça e ele morreu na hora. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a ocorrência.

Policiais militares do 8º Batalhão estiveram no local do crime e registraram a ocorrência de homicídio. A Polícia Civil também esteve no local para realizar o trabalho de perícia.

Segundo informações do Diário Campo Belo, João Pedro estava em liberdade condicional e o motivo do crime foi uma suposta dívida de R$ 1,2 mil de drogas.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução Redes Sociais