Jovem de 14 anos morre em acidente de carro em Boa Esperança

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Varginha 24 hrs

Um jovem de apenas 14 anos morreu após um acidente de carro na noite do último domingo (19), em Boa Esperança. A vítima estava no carro que veio a colidir com um poste. De acordo com a Polícia Militar, os cinco ocupantes do veículo incluindo o motorista, era menores de idade.

Ainda segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que eles estavam apostando um ‘raxa’ com outro veículo dentro da cidade. Populares disseram que o carro bateu em outro automóvel que realizava conversão na avenida. Após a batida, o veículo com os adolescentes rodou na pista e se chocou no poste. Câmeras de segurança filmaram o momento do acidente.

A vítima fatal morreu a caminho do hospital. Uma adolescente passou por cirurgia e segue internada, seu quadro de saúde é estável. Os outros adolescentes não precisaram de atendimento médico. O carro seria de um pai dos adolescentes.