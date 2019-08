Indícios apontam para incêndio acidental em prédio da prefeitura de Virgínia

Pin Compartilhar 0 Compart.

No fim da noite da última terça-feira (30), o prédio da Prefeitura do município de Virgínia foi atingido por um incêndio. O fogo, que foi contido por completo somente no dia seguinte causou muitos prejuízos. As paredes e o telhado foram atingido pelas chamas, além de outros materiais.

De acordo o delegado regional de São Lourenço, Gustavo Fernandes Teixeira, os primeiros indícios da investigação sobre este incêndio apontam para um acidente. Há um campo de futebol ao lado do prédio e, no local, foram encontrados materiais orgânicos. Esses produtos podem ter causado o incêndio. Além disso, há indícios de que o fogo tenha começado na área externa do prédio.

O prédio funciona hoje onde antigamente era uma escola. Há dois anos ele havia passado por uma reforma.

Fonte: Portal Onda Sul Foto principal: Reprodução/Facebook Eu Amo Virgínia