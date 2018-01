Incêndio na Trump Tower deixa três feridos nos Estados Unidos

O fogo que chegou próximo à cobertura da Trump Tower, em Nova York, nesta segunda-feira (8), deixou três pessoas feridas. Conforme o Departamento de Polícia de Nova York, um agente do Corpo de Bombeiros (FDNY) ficou ferido por detritos caídos do teto. Dois civis também sofreram ferimentos leves.

A fumaça do incêndio chegou até o Centro de Manhattan, bem como ao Central Park. O fogo teve origem em uma pane elétrica no sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, por volta das 7h20 da manhã (4h20 de Brasília) e “foi controlado rapidamente”, segundo informações oficiais publicadas pelo The New York Times.

A Trump Tower tem dois tetos – o mais baixo deles abriga equipamentos mecânicos e o mais alto que serve de abrigo. “O Departamento de Bombeiros de Nova York estava aqui em poucos minutos e fez um trabalho incrível”, escreveu Eric Trump, no Twitter. “Os homens e as mulheres do #FDNY são verdadeiros heróis e merecem nossos mais sinceros agradecimentos e louvores!”, concluiu no Twitter. O presidente Donald Trump não estava em Nova York.

