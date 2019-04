Incêndio em Notre Dame de Paris derruba parte da catedral; torre e telhado já desabaram

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta segunda-feira a Catedral de Notre Dame , no centro de Paris , o monumento histórico mais visitado da Europa. Minutos depois do início do incêndio, a torre e o teto da igreja colapsaram completamente. Segundo o Ministério do Interior, 400 bombeiros foram enviados para combater o incêndio, e não há feridos.

De acordo com o porta-voz de Notre Dame, o fogo começou às 18h50 do horário local (13h50 de Brasília), praticamente na mesma hora em que acaba o horário de visitação (18h45). Os últimos turistas do dia esperavam para entrar na catedral. A polícia isolou a área e começou a esvaziar os arredores da igreja.

Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio provavelmente está ligado a extensas reformas para renovação do edifício que estão em curso. A procuradoria francesa já abriu uma investigação para determinar o que iniciou o fogo.

“Um terrível incêndio está em curso na Catedral Notre Dame de Paris. Os bombeiros estão tentando controlar as chamas. Estamos mobilizados no local em estreita ligação com a diocese de Paris. Convido todos a respeitar o perímetro de segurança”, escreveu em seu Twitter a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

‘Não restará nada’

Segundo Emmanuel Grégoire, vice-prefeito de Paris, uma missão especial foi iniciada para tentar salvar as obras de arte dentro da igreja. A previsão é que o interior de madeira seja completamente destruído, enquanto havia esperança de que objetos sacros da sacristia ainda pudessem ser preservados.

— Está tudo queimando, não restará nada da estrutura, que data do século XIX de um lado e do XIII do outro — lamentou pouco antes André Finot, porta-voz da catedral.