Incêndio destrói galpão com 1500 sacas de café na zona rural de Muzambinho

Um incêndio deixou um galpão de aproximadamente 300 m² e vários maquinários agrícolas completamente destruídos na noite desta segunda-feira (5). O acidente aconteceu na Fazenda Santa Fé, na zona rural de Muzambinho. Aproximadamente 1500 sacas de café à granel não beneficiado eram armazenadas no local, além equipamentos e máquinas de seleção e beneficiamento que também foram danificados pelas chamas.

Os bombeiros levaram mais sete horas para controlar as chamas e contaram com a ajuda de outros três caminhões pipa. Ainda de causas desconhecidas e de grandes proporções, o incêndio começou por volta das 19h30 e só foi extinto por volta das 03h, já na madrugada desta terça-feira (6).

Ao todo, seis militares do 4º Pelotão de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Além do Auto Tanque Bomba, que é o caminhão de combate a incêndios do 4º Pelotão de Bombeiros; funcionários da fazenda, que usaram tratores para auxiliar; e outros três caminhões pipas, sendo um da madeireira Nehemy, um de uma firma de terraplanagem e um da Prefeitura de Guaxupé, ajudaram no combate.

Quase 70 mil litros de água foram utilizados até que as chamas fossem finalmente extintas e o risco eliminado.

Fonte: Portal da Cidade Guaxupé / Fotos: Corpo de Bombeiros