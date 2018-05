Império da Serrinha é a atração da próxima Estação do Samba

A Fundação Cultural de Varginha confirma para a sexta (04), às 20horas, na antiga Estação Ferroviária de Varginha, a 13ª edição do projeto Estação do Samba, com o Grupo Roda de Samba da Escola Império da Serrinha e a participação de diversos músicos convidados.

No repertório, uma seleção de clássicos do samba de compositores consagrados como Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Roberto Ribeiro, Candeia, Noel Rosa, Cartola, Paulinho da Viola, Demônios da Garoa, Dona Ivone Lara, Adoniram Barbosa, Fundo de Quintal, Benito de Paula, Agepê, Bezerra de Silva, Diogo Nogueira e muito mais.