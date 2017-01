Imagem de Padre Victor aparece em cena da novela da Globo

Na cena de “A Lei do Amor”, a personagem Isabela vivida por Alice Wegmann que reapareceu no casamento de Tiago, seu ex namorado que estava se casando com Letícia (Isabella Santoni). Isabela estava na igreja onde foi realizada a cerimônia e atrás uma das imagens religiosas mostradas, a esquerda, está o candidato a Santo de Três Pontas. A imagem está circulando pelas redes sociais e católicos estão demonstrando a alegria em ver Padre Victor sendo mostrado em rede nacional.

A moça havia sido jogada no mar a mando de Tião (José Mayer) durante um passeio de barco em Ilhabela e foi dada como morta.

Após a beatificação de Padre Victor, em novembro de 2015, a Diocese da Campanha havia informado que todas as paróquias haviam recebido uma imagem do beato.