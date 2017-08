Idoso morre em incêndio na zona rural de Santana da Vargem

Um homem de 75 anos morreu em um incêndio na tarde desta quarta-feira (9) em uma fazenda na zona rural de Santana da Vargem (MG). De acordo com a Polícia Militar, José Wagner Luciano ateou fogo para limpar um terreno que seria usado na propriedade, mas as chamas ficaram sem controle e o idoso ficou no meio das chamas.

A suspeita, ainda segundo a polícia, é que o capim seco e o vento tenham feito as chamas se alastrarem rapidamente, impedindo a vítima de sair do local a tempo. Um funcionário da fazenda estava com o homem no momento do acidente, tentou socorrê-lo, mas não conseguiu.

A Polícia Militar foi chamada e um caminhão-pipa da Prefeitura foi até o local para apagar as chamas. A perícia esteve no local e, até a publicação desta reportagem, não havia informações do local para onde o corpo seria levado. Fonte: G1 Sul de Minas