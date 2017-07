Idoso foi condenado a 7 anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro

Um idoso foi preso neste fim de semana suspeito de estupro em Poços de Caldas. O idoso, de 71 anos, foi preso durante ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil após denúncia anônima no sábado (8). Segundo a Polícia Civil, a PRF do Rio de Janeiro acionou a PRF da cidade e informou que o suspeito viajava em um ônibus de excursão para a cidade.

Durante as buscas, foi descoberto que o homem estava hospedado em um hotel da cidade na Praça dos Macacos e ficaria até domingo (9). Ele foi condenado a 7 anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de estupro. O idoso estava foragido desde 2014. O homem foi preso no hotel em que estava e ouvido pelo delegado de plantão.

Fonte: G1 Sul de Minas