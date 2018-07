Idoso de 61 anos morre atropelado próximo do trevo de Três Pontas

Um idoso de 61 anos morreu após ser atropelado na MG 167, próximo do trevo de Três Pontas, na saída para Santana da Vargem, na noite desta quinta-feira (12).

Motoristas que passavam próximo a entrada da estrada da Fimibri viram o corpo caído no acostamento e chamaram a Polícia Militar. Quando uma guarnição chegou, encontrou Cláudio Antônio Tavares com a cabeça toda ensangüentada e com um enorme ferimento.

Na pista havia sinais de sangue, demonstrando que ele havia sido atropelado. O motorista fugiu sem prestar socorro. O SAMU foi acionado no local, mas ele já estava morto. Não há informações de como o atropelamento teria ocorrido. O corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Varginha para identificar a causa da morte.

Fonte: Equipe Positiva / Fotos: Reprodução