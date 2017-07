Idosa é agredida dentro de casa durante assalto em Três Corações

A vítima contou aos militares que abriu a porta da garagem e viu três homens armados entrarem em sua casa. Os suspeitos renderam a idosa e deram joelhadas e coronhadas nela, amarrando-a em seguida. Ainda de acordo com a PM, o trio levou R$ 500 em dinheiro, um cheque no valor de R$ 400, um anel de ouro, duas televisões, um celular, uma bolsa com documentos pessoais da idosa, roupas e joias.

No local foram encontrados os televisores roubados, R$ 60 em dinheiro, 20 buchas de maconha, munições, revólver e as peças de roupa. O carro foi localizado no bairro Monte Verde com a bolsa, o celular e R$ 10. Os jovens, um de 27 e dois de 18 anos, foram encaminhados para a delegacia da cidade.

Fonte:G1 Sul de Minas