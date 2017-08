Hospital Escola de Itajubá faz primeiro transplante de coração do Sul de Minas

De acordo com o hospital, a doadora foi uma mulher que teve morte encefálica. Além do coração, foram doados os rins, o fígado e as córneas. Os rins foram levados para Belo Horizonte (MG), as córneas vão para o banco de olhos de Alfenas (MG) e o fígado será transplantado no próprio Hospital Escola.

Fonte: G1 Sul de Minas