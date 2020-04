Hospital de campanha em Passos auxiliará na luta contra aglomerações

O prédio do antigo Hospital Otto Kraukauer será usado para abrigar a estrutura provisória, o local será usado pela Secretaria de Saúde de Passos. Com três entradas para evitar aglomerações, uma delas funciona somente para funcionários; outra para pessoas com sintomas e a terceira para que não tiver sintomas.

O prédio sediou o hospital até 2016 e agora será um hospital de campanha até o fim de 2020. O local está passando por uma reforma com uma parceria entre a Fundação Beneficente São João da Escócia e os educandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).

Somente pacientes encaminhados serão tratados no local. A cidade tem 41 leitos na UTI, para adultos e 24 para atendimento neonatal e pediátrico. São 82 ventiladores mecânicos, com 35 circuitos que permitem que duas pessoas utilizem.