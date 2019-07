Homem morre após acidente na BR-459, em Santa Rita de Caldas

Um homem de 63 anos morreu depois de perder o controle do carro e bater de frente com uma carreta na rodovia BR-459, em Santa Rita de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h30 do último domingo (14).

Ainda segundo os bombeiros, a vítima teria invadido a contramão na altura do quilômetro 39 e batido de frente com a carreta que seguia no sentido contrário.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da carreta não teve ferimentos.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução Polícia Rodoviária Federal