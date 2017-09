Homem é preso por vender medicamentos controlados em redes sociais

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta terça-feira (19) por vender medicamentos de venda controlada sem autorização em Poços de Caldas (MG). O suspeito usava as redes sociais para o comércio e utilizava o carimbo de uma farmacêutica para conseguir os produtos.

De acordo com a Polícia Civil, no apartamento do homem preso foram encontradas 30 caixas de medicamentos como Sibutramil, Diazepan e Lorazepan, todos na lista de substâncias consideradas drogas proibidas por uma portaria da Anvisa. Alguns deles são utilizados para emagrecimento.