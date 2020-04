Homem é preso após furtar crânios de cemitério, em Perdões

Um homem furtou dois crânios em um cemitério de Perdões, e acabou preso pela Polícia Militar. Segundo informações da PM, o rapaz, de 42 anos, tentava vender as ossadas para um ‘ritual de magia negra’ quando foi detido.

Duas sepulturas foram violadas, mas as ossadas, até a publicação desta reportagem, não haviam sido identificadas. Ainda segundo a polícia, o suspeito estava com as peças dentro de uma sacola em uma mochila, no parque de exposições da cidade.

As denúncias levaram os policiais até o homem, que acabou confessando o furto. Ele contou aos militares que tentaria vender os crânios por R$50 para um ‘ritual de magia negra’ e acabou preso e encaminhado para delegacia.

Foto: Divulgação/Polícia Militar