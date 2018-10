Grave acidente entre carros mata sete pessoas na BR-267, em Cambuquira

Sete pessoas morreram em um grave acidente entre dois carros, na manhã desta segunda-feira (8), na rodovia Vital Brasil, BR-267, próximo à Cachaça Paraíso, em Cambuquira. A colisão entre os veículos foi de frente e chovia na hora do acidente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as sete pessoas estavam em dois veículos, um Palio com placas de Andrelândia, e um Onix de São Lourenço. O acidente aconteceu por volta das 6h.

O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local, cinco pessoas já estavam em óbito, outras duas foram socorridas em estado grave. No entanto, elas tiveram parada cardiorrespiratória e morreram durante o socorro.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas as identidades das vítimas. Os veículos ficaram destruídos próximos ao acostamento.

A perícia da Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros / Fotos: Alô Alô Cidade e Reprodução Grupos de Whatsapp Varginha 24H