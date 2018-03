Grave acidente com ônibus na BR 381, próximo à Perdões, deixa 1 morto e 10 feridos

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (01), na Rodovia Fernão Dias, Km 668, próximo à Perdões.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal e dos Bombeiros, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e o motorista do ônibus morreu. Ele teria batido na traseira de um caminhão que transportava um contêiner.

Várias equipes do SAMU e dos Bombeiros, inclusive o Helicóptero Arcanjo estão no local. O trânsito segue liberado porém lento no trecho.

Em breve mais informações.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Lucas Carvalho