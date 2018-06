Grande quantidade de drogas é apreendida em túmulos de Cemitério em Campo Belo

A Polícia Militar realizou mais uma vez a Operação Policial Antidrogas no bairro São Benedito e quando os militares passavam pela Rua José Mungaia, avistaram dois indivíduos em cima do muro do cemitério em atitude suspeita.

Ao perceberam a presença policial ambos evadiram, abandonando uma embalagem em meio aos túmulos, não sendo mais vistos.

Durante as buscas e verificação da embalagem foram apreendidas 39 buchas de maconha, 72 pedras de crack, 369 pinos de cocaína e a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em dinheiro.

Fonte: Portal Campo Belo / Foto: PM