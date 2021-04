Governo estadual autoriza Sul de Minas avançar à Onda Vermelha

A decisão foi tomada após reunião entre o Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia em Minas. Vale ressaltar que, com a decisão, Varginha avançará à Onda Vermelha.

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decidiu, nesta quinta-feira (15), que as macrorregiões de Saúde Norte, Sul, Sudeste e Jequitinhonha e as microrregiões de Betim, Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté, Vespasiano, Contagem, Curvelo e Manhuaçu poderão avançar para a Onda Vermelha do plano Minas Consciente. A decisão foi tomada após reunião entre o Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia em Minas.

Vale ressaltar que, com a decisão, Varginha avançará à Onda Vermelha. A cidade, que aderiu à medida no último dia 30, deverá sofrer a alteração já na próxima segunda-feira (19). O Governo Estadual ainda não definiu a data para o avanço das regiões, todavia o Decreto que estipula à Onda Roxa no estado, está em vigor até domingo (18).

“Obtivemos melhorias de indicadores, o que possibilitou as decisões técnicas por parte da Secretaria de Saúde. Mas é preciso lembrar que estamos longe de ter conforto. Ainda temos um sistema hospitalar sobrecarregado, os profissionais de Saúde estão cansados e as vagas são poucas. Por isso precisamos tomar todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus. Dobramos o número de leitos de UTI e de Enfermaria em Minas Gerais, mas o aumento de casos nessa segunda onda exige toda cautela”, afirma o governador Romeu Zema.

Na última semana, Minas Gerais registrou aumento de 4,01% no número de casos e 6,81% nos óbitos, o que justifica a progressão de onda apenas nas regiões que apresentaram melhores resultados na incidência da doença e também na ocupação dos leitos. A positividade da covid-19 está em 44% em todo o Estado.