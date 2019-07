Governador Romeu Zema participou de inauguração de nova fábrica de Jacutinga

Além do encontro com prefeitos e empresários, Governador de Minas Gerias visitará cidades da região

O governador do Estado, Romeu Zema, visitou diversas cidades do Sul de Minas nesta quinta-feira (4). A agenda oficial conta com visitas a três cidades, ele também esteve presente na inauguração da fábrica de uma multinacional em Jacutinga, a multinacional francesa, a Verallia, foi inaugurada nesta quinta-feira. A multinacional atua na fabricação de embalagens de vidro em 11 países e investiu R$ 330 milhões na unidade regional.

O estabelecimento fica na MG-290 e ocupa uma área de 231 mil metros quadrados, sendo 42 mil metros quadrados de área construída. Os produtos a serem produzidos devem atender os segmentos cervejeiros, alcóolico e de vinhos. O principal cliente da empresa no Brasil é a Ambev.

Segundo a empresa, até o momento de inauguração foram gerados 172 empregos diretos e outros 90 indiretos. A previsão é de que este número cresça de acordo com o aumento da produção.

Na manhã desta quinta,, Zema esteve em um encontro de prefeitos e lideranças políticas no município de Ouro Fino. Cerca de 30 pessoas participaram do encontro.

Após isso, viajou para Jacutinga, onde participou da inauguração da fábrica de embalagens de vidro. Durante inauguração, Zema realizou um balanço da geração de empregos em cinco meses de governo. O presidente global da multinacional também discursou e falou sobre a escolha do município. Em seguida, o grupo fez uma visita pela fábrica.

Durante a tarde, o governador seguiu para o município de Pouso Alegre, onde se reuniu com o prefeito Rafael Simões e empresários da região.

