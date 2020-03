Gestante fica ferida após acidente em Campos Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma gestante de 40 anos, ficou ferida em um acidente na MGC- 369 na altura do km 132 próximo a cidade de Campos Gerais na tarde desta segunda-feira (02). De acordo com informações contidas no Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar Rodoviária .

Um caminhão boiadeiro estava realizando manobras perigosas pela rodovia, quando em uma dessas manobras ele tentou fazer uma ultrapassagem proibida, mas como no sentido contrário vinha um outro veículo, ele voltou e fechou os demais veículos na pista que pisaram frear bruscamente.

Um Gol freou, mas acabou batendo na traseira de um Celta, onde a condutora era uma gestante, que perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma árvore no acostamento.Os militares ainda tentaram localizar o caminhão ligando no vídeo monitoramento da cidade de Campos Gerais, para saber se o caminhão teria entrado na cidade, porém não estava disponível.

A gestante foi socorrida pelo samu para o Pronto Atendimento Municipal de Campos Gerais com ferimentos leves e ficou em observação. O motorista do outro veículo não se feriu.

Fonte e Foto: Minas Acontece