Gasolina já é uma das mais caras do país em 14 cidades do Sul de MG, com preços batendo quase R$ 5

A gasolina vendida em algumas cidades do Sul de Minas está entre as mais caras do país. Segundo levantamento divulgado na terça-feira (2) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombusíveis (ANP), o valor médio do litro da gasolina para o consumidor final subiu 9,16% em 2017 e fechou o ano sendo vendido em média a R$ 4,099 nos postos de combustíveis do país.