Gaeco cumpre 24 mandados em São Lourenço, Itanhandu, Passa Quatro e Caxambu

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na manhã desta quarta-feira (25), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas em quatro cidades do Sul de Minas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão.

Chamada de ‘Operação Delivery’, a ação foi realizada em São Lourenço, Itanhandu, Passa Quatro e Caxambu. Os mandados foram cumpridos em casas, em um bar e também contra alvos que já estavam no presídio masculino de São Lourenço e no feminino de Caxambu.

Foram apreendidos durante o cumprimento desses mandados 5 kg de maconha, balanças de precisão, 600g cocaína, LSD, crack, 21 aparelhos celulares e joias que teriam sido compradas com dinheiro do tráfico.

A operação tem o nome de Delivery porque um dos traficantes era encarregado de buscar a droga na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e depois distribuir o material pelas cidades do Sul de Minas.

“O trabalho feito por essa organização incluía o trabalho prévio de valores no dia anterior à compra dessa droga no Vale do Paraíba e o transportador vindo a Minas Gerais passava de cidade em cidade fazendo a distribuição da droga para aqueles que haviam cotizado o material”, explica o promotor Leandro Panaim.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Polícia Militar