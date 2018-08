Furnas apresenta baixo nível e opera com 28,15% de sua capacidade

Em pleno período a seca que deve se prolongar até outubro, a hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, apresenta nível baixo no volume de água de seu reservatório.

O registro mais recente mostra que, em julho, ele atingiu 28,15%, o menor índice desde julho de 2001, quando o nível chegou a 15,28%.

A última atualização do Operador Nacional de Sistema Elétrico (NOS) foi fechada há dois dias e mostra que o Sistema Sudeste – Centro-Oeste, que reúne 18 reservatórios, opera com 34,70%.

Furnas é o principal reservatório do sistema e sofre com o período de forte seca na região.

No último dia 27, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, decidiu manter a bandeira tarifária vermelha (patamar 2) em agosto. A justificativa está baseada nas condições hidrológicas desfavoráveis e da tendência de redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional.

A bandeira tarifária define o custo adicional de R$ 4 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

A situação da usina é motivo de preocupação desde o ano passado. Em novembro, a Associação dos Municípios do Lago de Furnas divulgou que a represa estava quase 15 metros abaixo do nível normal e havia perdido quase 90% do volume útil.

Na época, em alguns pontos a água secou tanto que o lago chegou a desaparecer. Ruínas que eram cobertas pela água ficaram totalmente visíveis e o período de estiagem dura 65 dias.

Apesar da situação ainda não ter chegado a este mesmo ponto em 2018, em algumas partes do lago também é possível ver ruínas à mostra. O volume da represa saltou de 73,53% em 2016 para 36,98% em 2017, e neste ano, o volume registrado foi de 30,48%.

Apesar da seca, chuva voltou a cair em Varginha

Após um longo período de estiagem, a chuva voltou a cair em Varginha.

Segundo informações do Instituto Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira (3), é que chova 18 milímetros na cidade.

Os termômetros variam entre 11ºC e 22ºC. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite.

No sábado (4), a previsão é que chova somente 8 milímetros e no domingo (5), 10 milímetros. Os termômetros variam entre 13ºC e 25ºC.

Foto: Andressa Aparecida Corrêa