Frio recorde persiste no leste dos EUA e deixa ao menos 4 mortos no país

Uma onda de frio recorde no leste dos Estados Unidos deixou quatro mortos durante o final de semana prolongado do Ano Novo e permanece nesta terça-feira (2).

O Serviço Nacional do Clima emitiu alertas para a sensação térmica, já que estão previstas temperaturas perigosamente baixas no leste de Montana e por todo o Meio-Oeste até o litoral do Atlântico e o Nordeste, seguindo ao sul.

Escolas de Iowa, Massachusetts, Indiana, Ohio e Carolina do Norte cancelaram ou adiaram o início das aulas, já que se espera que os termômetros atinjam entre -11ºC e -17 ºC, algo muito abaixo do normal, em toda a metade leste dos EUA.

“É por causa do frio intenso, que é perigoso demais para deixar as crianças na rua esperando um ônibus que pode não chegar”, disse Herb Levine, superintendente das escolas públicas de Peabody, ao norte de Boston, à afiliada local da rede de televisão CBS.

A previsão é de aumento das temperaturas nas próximas 24 horas, exceto no Nordeste do país.

O frio foi visto como a causa das mortes de dois homens em incidentes separados no Milwaukee, de acordo com o jornal “Milwaukee Journal Sentinel”. Além disso, um desabrigado foi encontrado morto em uma varanda em Charleston, na Virgínia Ocidental, e outro homem foi encontrado morto diante de uma igreja de Detroit. A polícia disse que eles podem ter morrido congelados, segundo a mídia local.

Muitas partes do país tiveram temperaturas negativas recordes nos últimos dias. Omaha, no Nebraska, registrou -29 ºC, e Aberdeen, em Dakota do Sul, quebrou um recorde de 1919 com uma temperatura de -36 ºC.