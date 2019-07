Frio intenso congela lago em Itamonte

Segundo o Inmet, temperatura deve subir nos próximos dias no Estado

No município de Itamonte, os termômetros instalados no registraram Parque Nacional do Itatiaia, registraram -5,7º C na madrugada da última segunda-feira (12). Com a temperatura gelada, a sensação térmica era de -7º C para os moradores que acordaram com o amanhecer mais frio na cidade.

Um morador do município compartilhou imagens que mostram a superfície de um lago congelada na zona rural de Itamonte. De acordo com ele, na manhã daquele dia ainda era possível encontrar gelo por toda a cidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não possui estação meteorológica em Itamonte. As temperaturas mais baixas que o órgão registrou na região foram 3,7º no distrito de Monte Verde, em Camanducaia e 4,2º em Maria da Fé.

Temperatura dos próximos dias

De acordo com o Inmet, a previsão aponta que gradualmente as temperaturas irão se elevar no estado, com a tendência da massa de ar polar se deslocar em direção ao oceano nos próximos dias.

Em Varginha, a temperatura nesta sexta (12), deve ser de 23°C, já no sábado a temperatura sobe um pouco chegando a 25°C, no domingo a temperatura chega a 26°C e a previsão é de um dia ensolarado, sem nuvens no céu.

No município de Poços de Caldas a previsão para essa sexta-feira (12), é de 21°C, no sábado a temperatura deve subir um pouco apresentando 23°C, e no domingo o clima chega a 24°C.

Em Monte Verde, município que vem quebrado recordes com seu clima gelado no Estado, a previsão para esta sexta (12), é de 21°C, no final de semana a temperatura sobe um pouco, registrando 22°C no sábado e 23°C no domingo.

Maria da Fé registra nesta sexta 21°C, e o clima continua a subir no município no final de semana, atingindo 22°C no sábado, e 23°C no domingo.

No município de Itamonte, o clima nesta sexta chega a 23°C, e no final de semana a temperatura deve esquentar um pouco, no sábado a previsão é de 25°C e no domingo 26°C.

Já no município de Pouso Alegre, a temperatura nesta sexta-feira é de 23°C, e o fim de semana deve ser mais quente, no sábado a previsão aponta que a temperatura deve chegar a 25°C e no domingo 26°C.

Foto Principal: Reprodução/Facebook Folha Dirigida