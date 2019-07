Frente fria traz chuva e derruba temperaturas na região

Termômetros poderão chegar a -2°C e obrigam sul mineiros a utilizarem cobertores extras

Desde a madrugada desta sexta-feira os habitantes das cidades sul-mineiras precisaram de um cobertor extra, devida a uma frente fria que passa pela região sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria é passageira, no entanto vem acompanhada de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas. Alguns municípios da região podem registrar mínima de até -2ºC neste fim de semana.

A chuva tem volume expressivo somente aos municípios mais próximas à Serra da Mantiqueira e perde a intensidade neste sábado (6), quando devem ocorrer apenas chuviscos.

Esta nebulosidade trazida pela frente fria derruba as temperaturas máximas, porém o frio intenso deve chegar depois. Neste sábado, há a queda da temperatura mínima, que deve chegar aos 3°C no município de Monte Verde. Já no domingo, quando o ar polar deve começar a entrar, a queda da temperatura deve ser intensa, e tem possibilidade de chegar a -2°C no Sul de Minas, em municípios como Monte Verde, Maria da Fé e Caldas.

Vale lembrar que neste domingo os habitantes do Sul de Minas devem usar um agasalho extra, o frio deve ser intenso durante todo o dia, já na segunda-feira (8). No distrito de Monte Verde e nas cidades de Maria da Fé e Caldas também vai ser preciso se agasalhar, já que as temperaturas devem ser bem baixas nestes dias.