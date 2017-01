Festival Música nas Montanhas promove encontro de clarinetistas

Até o dia 21 de janeiro, Poços de Caldas sedia o 18º Festival Música nas Montanhas (FMM), que reúne na cidade atrações internacionais e nomes consagrados do cenário nacional da música. Além de concertos com o pianista mineiro Wagner Tiso ao lado da Orquestra Versatilis e do quinteto Sujeito a Guincho, a programação inclui o 11º Encontro Brasileiro de Clarinetistas e o 3º Encontro Brasileiro de Claronistas. A expectativa da organização do evento é que 15 mil pessoas passem pelo festival.

A abertura do evento aconteceu na sexta-feira (13) com um concerto que reúne dois grandes nomes da cena instrumental brasileira: o clarinetista Alexandre Ribeiro e o aclamado grupo instrumental Sujeito a Guincho. O concerto integra o Encontro Brasileiro de Clarinetistas e Claronistas e acontece no teatro do Espaço Cultural da Urca, às 20h30. A entrada é gratuita.

Ao todo, 25 concertos gratuitos integram as atividades diurna e noturna em quatro séries diferenciadas de espetáculos. A série “Concertos Noturnos” apresenta, além das orquestras e bandas sinfônicas, formações vocais e instrumentais, com espetáculos no Teatro do Espaço Cultural da Urca e no Palace Casino.

A programação do festival também inclui a participação de Henry Bock, do pianista Gilberto Tinetti e o violinista Erich Leningher, além de Cármelo de los Santos, Aldo Mata, Viktor Uzur, Guigla Katsarava, Flávio Augusto, dentre outros nomes do segmento musical.

Nesta edição, são ofertados cursos para todos os instrumentos que integram a orquestra sinfônica, banda sinfônica, canto, coro sinfônico, coro infantil, piano, violão, harpa, lançamentos de livros didáticos, além da agenda de espetáculos de alto nível.

Encontro Brasileiro de Clarinetistas

O 11º Encontro Brasileiro de Clarinetistas e o 3º Encontro Brasileiro de Claronistas integra a agenda do Música nas Montanhas. De acordo com a organização, a expectativa é movimentar a agenda de encontros para instrumentistas no país, dada a escassez de atividades que valorizem o repertório e oficinas especificamente voltados ao clarone e ao clarinete.

“Os encontros ajudam a potencializar e difundir os instrumentos, que são de imensa importância nas orquestras, música erudita e popular brasileira, porém de repertório específico ainda pouco conhecido. Para a música em geral, mais uma iniciativa assim no Brasil – que está tão carente de música de qualidade – significa manter acesa uma chama, sendo a música um dos principais veículos de propagação de cultura e educação. O Música nas Montanhas já é consolidado como um festival grande e extremamente importância. Com isso, o encontro dentro da agenda do festival já significa uma riqueza imensa para o Brasil”, disse Alexandre Ribeiro, considerado uma referência nacional como claronista e clarinetista.

Nesta sexta-feira, a iniciativa dá início às atividades a partir das 9h, com aulas de instrumento. Às 14h, acontecem palestras abordando “Técnicas de respiração para instrumentos de sopro”, com Marta Vidigal e “O Clarone na orquestra: discussões sobre o ambiente sinfônico e operístico”, com Ney Franco, Mário Marques, André Loves e Diogo Maia.

O evento segue com palestras e recitais e, às 20h30, no teatro do Espaço Cultural da Urca, acontece o concerto de lançamento do CD “De Pé na Proa”, de Alexandre Ribeiro e o do grupo Sujeito a Guincho.

Série de Concertos Especiais

Dentro da série “Instituto Moreira Salles & Museu” o festival abre espaço para a música de câmara, com programas e formações especiais. Os concertos acadêmicos apresentam o resultado do trabalho realizado nas oficinas pedagógicas. Além disso, a Série de Concertos Especiais com repertório erudito é levada até hospitais, asilos, igrejas e até mesmo em pontos da zona rural. O objetivo da Série é descentralizar o acesso à música de qualidade.

Além da agenda de espetáculos, uma atividades pedagógicas atraem músicos de diversas regiões do Brasil, Europa, Estados Unidos e América Latina, com oferta de bolsas internacionais na renomada École Normale de Musique, escola em Paris.