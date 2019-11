Festival da Cachaça de São Lourenço & Sabores da Mantiqueira segue até dia 17

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Festival da Cachaça de São Lourenço & Sabores da Mantiqueira chega a 12ª edição e o evento acontecerá durante o feriado da Proclamação da República. A festa começa nesta quinta-feira (14) à noite e segue até domingo (17), sendo uma opção para quem quer aproveitar o feriado prolongado e curtir as belas paisagens do sul de Minas Gerais.

Além da cachaça, o festival também promove duas coisas muito gostosas e tradicionais de Minas, o café e o queijo. Estarão durante todo o evento estandes com queijos mineiros premiados, cafés orgânicos e especiais do sul de Minas, azeites mineiros, doces e cervejas artesanais.

Quem passar por lá pode calibrar o efeito da cachaça com deliciosos petiscos típicos de boteco, que estarão a venda na praça de alimentação, além de curtir atrações musicais de artistas locais.

Participam do Festival da Cachaça de São Lourenço as marcas de cachaça Prosa Mineira, Maria Andante, as salinenses Tiziu e Peladinha e também Cachaça Aiuruoca, Excelência, Ouro 1, Casa dos Ventos, Macena, Chico Mineiro, Pé de Cana Chique, entre outras. Todos os participantes estarão com o oferecimento de degustação de cachaça e também produtos para venda.

Na programação de domingo será realizado um concurso, com a participação de um corpo de jurados especialistas no destilado e as melhores cachaças do festival serão premiadas, tudo organizado pela Aprocam (Associação dos Produtores de Cachaça do Sul de Minas), com apoio da Secretaria de Turismo de São Lourenço.

SÃO LOURENÇO

Para quem for aproveitar o feriado, além de curtir o festival pode também aproveitar para descansar e curtir as belas paisagens de São Lourenço. O pequeno e charmoso município fica localizado no sul de Minas e faz parte dos Circuito das Águas mineiras, onde a cidade tem fontes de águas com propriedades terapêuticas.

Entre os locais mais visitados está o Parque das Águas, que conta com 300 mil metros quadrados e 9 fontes de águas termais. Outras atrações da cidade são a Rota do Café, em que o turista pode conhecer o processo de cafés especiais (a região de São Lourenço é reconhecida por ter os melhores cafés do Brasil) e também um tour de balão pelas fazendas, onde é possível curtir a vista da cidade.

Durante a programação do Festival da Cachaça de São Lourenço, o Sebrae também estará divulgando a Rota Nhá Chica, um caminho histórico que representa a trajetória da Beata Nhá Chica desde o local de seu nascimento até onde viveu e morreu.

Para mais informações sobre a programação, horários e atrações pode ser conferido na página do evento no Facebook.

FESTIVAL DA CACHAÇA DE SÃO LOURENÇO & SABORES DA MANTIQUEIRA

Praça João Lage, S/N, Centro, São Lourenço – Minas Gerais

Horário: Quinta, das 19h às 23h30, sexta e sábado das 14h às 23h30, domingo das 14h às 22h.

Fonte: MapadaCachaca Foto: Wikipedia