Festivais, peças de teatro e shows são atrações para o fim de semana na região

Um dos últimos finais de semana do ano traz várias atrações para aproveitar a folga no Sul de Minas. Entre os destaques, está o Festival “Breja & Gula” em Varginha, festa de pré-reveillon em Três Corações e apresentações de Natal.

Os participantes também poderão ver produção de cerveja ao vivo e acompanhar um leilão solidário de artistas de Varginha. A entrada no evento é gratuita. Mais informações na página oficial do evento.

Também tem teatro em Varginha, com a peça “A Bela e a Fera”. O espetáculo traz a temática de Natal a um dos clássicos mais famosos da literatura e do cinema. O ingresso é vendido por R$ 10, como parte da campanha de incentivo à cultura. O evento é no domingo (17), a partir das 17h, no Teatro Capitólio.

Em Poços de Caldas, o destaque é a programação de Natal. Na sexta-feira (15), as atrações começam às 19h30, com a caravana de Natal no Centro da cidade, seguida da abertura da casa do Papai Noel. No sábado, tem a apresentação da Cia Trancos e Barrancos, com a peça “Vejo Além do Tempo”, na Praça Pedro Sanches, e o Quinteto Cumari, na Estação Mogyana.