Festa de Padre Victor – Rodovia terá restrição de tráfego para passagem de romeiros para Três Pontas

A MG-167 será fiscalizada por equipes do Deer neste fim de semana

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG), serão instaladas faixas de advertência para alertar os condutores sobre a presença dos peregrinos ao longo do trecho. Equipes do órgão também vão monitorar os 27 quilômetros da estrada que serão percorridos pelos fiéis. trânsito na MG-167, será alterado entre Varginha e Três Pontas até domingo (23) devido a novena e festa de 113 anos de morte do beato Padre Victor. A tradicional celebração leva milhares de pessoas a Três Pontas todos os anos.

Ao longo da rodovia, também serão colocados cones às margens da via e nos postos de apoio aos peregrinos.

Barracas no evento

As barracas foram montadas em todo o gramado do Parque, calculado em 13 mil metros quadrados. Neles foram erguidas 602 espaços. A Associação sabe que não serão todas comercializadas. Basta calcular a média dos últimos três anos, que foi de 350. Porém, o presidente da Associação Padre Victor Airton Milton de Andrade, esclarece que é preciso ter sempre uma área maior, para atender aqueles que por ventura estiverem instalados de forma irregular e for flagrado por um fiscal em uma via pública e queira adquirir seu espaço, possa adquiri-lo.

A única alteração que aconteceu, é que se antecipou um dia para a montagem das barracas, que começou nesta quinta-feira (20). A organização atendeu a um pedido deles, já que os barraqueiros não podem entrar com veículos no interior do Parque Multi Uso.

As vendas poderão ser feitas de hoje (22), véspera do dia de Padre Victor até o meio dia do dia 25. “Apesar de estarmos montando a estrutura lá na Mina, nada impede a caminhada e a visita das pessoas no local”, alertou.

Como este é o primeiro ano e uma nova experiência, a expectativa e a torcida é para que tudo dê certo. O sucesso da organização da feira, vai depender muito da fiscalização feita em conjunto com a Prefeitura de Três Pontas, não permitindo que barracas sejam montadas em áreas públicas. “Se conseguirmos manter a ordem e fizermos algumas melhorias no Parque Multi Uso, ele é adequado para a feira permanecer lá, sem atrapalhar e prejudicar ninguém”, pontuou o presidente da Associação Padre Victor Airton Andrade.

As 3,6 mil romarias cadastradas na Associação que recebem todos os anos o livreto da novena, receberam também um comunicado de que a feira mudou da Avenida para o Parque da Mina.

Programação

22 de Setembro – Sábado

5h – Procissão da Penitência

5h30min – Missa na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda

7h – Missa no Carmelo São José

15h – Missa na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda

19h – Missa na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda

22h – Missa na Matriz Nossa Senhora d´Ajuda

Confissões: (De 14 a 22 de setembro)

Local: Matriz Nossa Senhora d´Ajuda

Horários: das 9 às 12 h / das 15 às 18h30min

Eventos

“TROLADA DAS VIRTUDES”

Dia: 09.09.2018 – Domingo

Concentração: 10h30min – Estacionamento do Supermercado do Moacyr.

ROMARIA DOS CAVALEIROS

Dia: 16.09.2018 – Domingo

Horário de saída: às 7h30min da Praça da Aparecida até à Faxina. Em seguida, missa.

III. “TRILHA DAS VIRTUDES”

Dia: 16.09.2018 – Domingo

Horário: às 8h – Saída e Chegada: Praça do Catumbi, com bênção especial.

PROCISSÃO LUMINOSA – ENCERRAMENTO DA NOVENA

Dia: 22.09.2018 – Sábado

Horário: 19 horas. Saída da Matriz d’Ajuda.

Roteiro: Rua São Pedro, Praça Professor Teodósio Bandeira Campos, Rua Afonso Pena, Rua Sete de Setembro, Praça Dr. Tristão Nogueira, Rua Cel. Domingos Monteiro de Resende e Praça Cônego Victor. Em seguida, Missa (Matriz Nossa Senhora d’Ajuda).

23 de Setembro – Domingo dia do beato Padre Victor

“O Beato Francisco de Paula Victor foi um bem na Igreja, deixando

tudo para dedicar-se inteiramente ao serviço do povo cristão.

Foi operário da civilização do amor. Viveu a serviço do bem.”

3h30min – Procissão da Penitência – Coordenação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Roteiro – Saída da Matriz Nossa Senhora Aparecida até à zona rural da Faxina.

4h30min – Alvorada pela Corporação Musical “Luiz Antônio Ribeiro.”

6h – Missa na Capela Santa Cruz (Capela do Padre Victor), na zona rural da Faxina.

10h – Missa no Parque da Mina.

Horário de Missas na matriz Nossa Senhora D´Ajuda

(Onde estão depositados os restos mortais do Beato Francisco de Paula Victor –

“O Anjo Tutelar de Três Pontas”)

5h – 6h30min – 9h – 10h30min – 12h30min – 14h30min – 16h – 17h30min – 19h

Atenção, romeiros do padre victor! Confissões individuais (23/09)

Local: Salão Paroquial – Rua Azarias de Brito Sobrinho, n.º 61

Horário: das 8 às 17h