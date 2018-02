Fernão Dias registra queda de acidentes durante Carnaval

Total de acidentes foi 54% menor comparado com o ano anterior

A Fernão Dias fechou o balanço da operação especial montada para o feriado prolongado de Carnaval. De acordo com os dados do Centro de Controle de Operações (CCO), o número de acidentes reduziu 54% comparado com feriado do ano anterior, passou de 270 em 2017, para 124. O mesmo aconteceu com número de óbitos na rodovia, houve queda de cerca de 70%.

Os dados foram contabilizados a partir de sexta-feira (9), ao meio dia desta quarta-feira (14), término da operação especial. Nesse período, mais de 1,1 milhão de veículos passaram pela BR-381 entre Contagem/MG e Guarulhos/SP.

Foram realizados ainda 3.171 atendimentos, deste total, 1.626 foram ajuda para socorro mecânico. Também foram contabilizadas 1.609 chamadas via 0800 e 35 atendimentos clínicos.

Fonte: Redação CSul / Foto: Reprodução