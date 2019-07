Fernão Dias registra 73 focos de incêndio às margens da pista

Números são de trecho entre Extrema e Santo Antônio do Amparo, segundo concessionária responsável

73 focos de incêndio foram registrados na Fernão Dias, no trecho que liga Extrema à Santo Antônio do Amparo, no primeiro semestre de 2019, segundo a concessionária que administra a rodovia. O dado mostra um número maior que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 61 incidentes de queimadas.

De acordo com a empresa, o descarte de bitucas de cigarro, a utilização de fogo para limpeza de terrenos, queima de lixo, fogueiras, balões e queimadas não autorizadas para fins agrícolas são os principais focos de incêndio no trecho.

A concessionária pede ainda aos motoristas que fiquem atentos em caso de incêndios. “A gente recomenda que mantenha a distância do veículo da frente e que tenha essa preocupação de não parar na rodovia”, explica o gerente de operações da Arteris, Edivaldo Braga.

Em caso de incêndio, o usuário da rodovia pode acionar a empresa Arteris pelo 0800 283 0381.

Foto: Reprodução EPTV