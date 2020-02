Feriado de Carnaval contabiliza violência na região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto Destaque: Polícia Militar

O Carnaval tem sido marcado por bastante violência em cidades do Sul de Minas. A festa que se iniciou na última sexta-feira (21) e irá até na próxima quarta-feira (26), já contabilizou pelo menos quatro mortes violentas na região.

Homem tem crânio esmagado em Elói Mendes

Um homem foi morto em Elói Mendes na tarde do último sábado (22). O crime teria ocorrido após uma briga, envolvendo pelo menos mais cinco pessoas. A vítima teve seu crânio esmagado.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima levou os militares até o possível local do homicídio. No imóvel, estava um suspeito, de 56 anos, com ferimento na cabeça. Questionado, o homem disse aos policiais que se machucou após uma briga.

Os militares continuaram averiguando o local, até que avistaram um corpo caído e com o crânio esmagado no quintal da casa vizinha.

Câmeras de segurança do local, ajudaram a polícia militar localizar e identificar os suspeitos do crime. Quatro pessoas foram flagradas pelas imagens saindo da casa da vítima. Após intenso rastreamento, os militares chegaram em dois suspeitos, um homem de 45 anos e um jovem de 23. Além dos dois, o homem que estava na residência vizinha com ferimento na cabeça também foi preso.

Os outros dois suspeitos não haviam sido encontrados até o momento dessa publicação. No entanto, a polícia sabe que se trata de um indivíduo de 35 e outro de 27 anos.

Rapaz é morto a pauladas em Três Corações

Um rapaz de 29 anos, foi morto dentro de uma bicicletaria no último domingo (23), em Três Corações. De acordo com a Polícia Militar, o corpo apresentava marcas de violência a base de pauladas.

Maycon César Ribeiro, morreu vítima de traumatismo craniano. Segundo a Polícia Militar, o homem tinha envolvimento com drogas e isso pode ter sido o motivo do homicídio.

A vítima estava dentro do estabelecimento, onde foi constatado uso de drogas e álcool. Populares contaram aos policiais que viram dois homens saindo do local.

Um suspeito já foi localizado, o homem, de 32 anos, mora em frente a bicicletaria e foi preso. O outro não havia sido encontrado até o momento dessa publicação.

Adolescente é assassinado em Monte Santo de Minas

Um menor, de 15 anos, foi assassinado após levar três tiros em Monte Santos de Minas. O crime aconteceu no último sábado (22). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com seu pai no momento em que um homem disparou três vezes contra ele.

Conforme a PM, o motivo do crime teria sido um suposto caso de importunação sexual que a mulher do autor dos disparos, teria sofrido por alguns adolescentes. Após isso, a vítima se desentendeu com dois casas, momento em que o suspeito sacou a arma e efetuou os disparos.

O pai do adolescente ainda conseguiu tirar o revólver da mão do autor e encaminhou o filho ao pronto socorro. No entanto, o menor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Dois homens foram presos pelo crime. Além do atirador, um outro homem teria participado do crime. Revólver e arma também foram apreendidos.

Policial morre atropelado em Poços de Caldas

Um policial militar morreu e outro ficou ferido depois de serem atropelados na noite do último domingo (23), em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, a dupla realizava abordagem a um suspeito, quando um carro veio em alta velocidade e os atropelou.

Policial morre após ser atropelado em Poços de Caldas/Foto: Redes Sociais

No momento do acidente o condutor fugiu. Militares dos bombeiros e da Polícia Militar foram ao local, contudo o cabo Sérgio Alexandre Maestri, morreu no local. Já o outro policial, soldado Abraão, sofreu fraturas na tíbia e na fíbula e foi encaminhado ao hospital.

O condutor do veículo foi preso. Cabo Sérgio, deixa dois filhos e a esposa grávida.

Acidente termina com uma pessoa morta e seis feridas em Brazópolis