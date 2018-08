FENAC neste final de semana em Coqueiral

Shows de Oswaldo Montenegro e o encontro de Kamy e Sideral em praça pública

Depois de Extrema, São Lourenço e São Thomé das Letras, Coqueiral recebe o FENAC – Festival Nacional da Canção pela primeira vez. Cerca de 2000 musicas foram inscritas para a 48ª edição do festival, além de músicos de 24 estados brasileiros e uma compositora de Portugal, levando uma verdadeira mistura de ritmos e sotaques.

A etapa do festival acontece nesta sexta-feira (17) e sábado (18), às 21h, na Praça 7 de Setembro, em Coqueiral. 20 músicas serão apresentadas e um júri especializado escolherá 4 canções que estarão classificadas para a semi-final que acontece em Boa Esperança, nos dias 6 e 7 de setembro. Cada uma das classificadas levará um prêmio de R$2,5 mil. A final, também em Bos Esperança, está marcada para o dia 8 de setembro, na Praça Padre Julio Maria. O vencedor leva pra casa o troféu Lamartine Babo. Ao todo, R$200 mil reais serão distribuídos em prêmios.

Na sexta (17), Oswaldo Montenegro se apresenta na cidade com a turnê “Serenata”, onde o músico e compositor relembra sua infância ao lado dos pais, redeador de boêmios em São João Del Rei. Eles saiam cantando pelas ruas e parando embaixo de ‘janelas amigas’, onde após quatro acordes, eram convidados para entrar nas casas, tomar um bom café e compartilhar canções e carinhos. Músicas como Bandolins, A lista e A Lua e a Flor fazem parte do show.

No sábado (18), às 17h, tem a presentação do Grupo “Terça Nobre”, sucesso do sul de Minas. Encerrando a noite, o encontro entre Adriano Kamy e Wilson Sideral fará uma releitura musical do melhor pop rock, além da apresentação de seus sucessos.

O Festival

O FENAC surgiu em 1971 e ganhou novo formato em 2006. De Festival da Canção de Boa Esperança, como era chamado no início, passou a ser chamado de Festival Nacional da Canção, já que reúne anualmente artistas de todo o país. Há 47 anos interruptos, o Festival agora esta em comunhão com Festival Nacional da Cultura, com apresentações de circo, dança, shows e teatro nas praças e ruas da cidade.

Considerado o Maior festival da Musica do Brasil, o FENAC é visto como uma vitrine aberta da Musica Popular Brasileira.

Fonte e Fotos: Divulgação