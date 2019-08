Federal Fantasy agita Alfenas neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste sábado (31), Alfenas vai parar! A maior festa à fantasia do mundo, a Federal Fantasy de 2019 agitará todo o Sul de Minas, a partir das 22h.

Confirme presença no evento oficial no Facebook e não fique fora dessa: www.facebook.com/events/436077046960026/?active_tab=discussion

As vendas online acontecem através do site: www.federalfantasy.com.br/?fbclid=IwAR08Mh-v4Z-2qxu66Cw5u4jBaToIxtAzmXcLHkm0YD2t0PWb4E1nN9NIR0M

Já os ingressos físicos podem ser encontrados com os comissários, através do evento oficial no Facebook.

Atrações confirmadas

Dennis Dj

Kevin O Cris

Thiago Brava

É o Tchan

Claudinho Brasil

Cat Dealers

Illuzionize

Jord

Barja

Soldera

Faactal

Rockested

Alan Saher

Na sexta-feira, 30 de agosto, será realizada a pré-festa oficial da Federal Fantasy, com a dupla Diego e Victor Hugo.