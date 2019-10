Fazenda Bela Vista, de Alagoa, conquista seis novas premiações em Florianópolis

Pin Compartilhar 0 Compart.

Queijo produzido em Alagoa é o melhor do país; Em junho, a Fazenda havia conquistado medalhas de ouro e bronze no Mundial de Queijos na França

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação

A Fazenda Bela Vista, de Alagoa, conquistou seis novas premiações no V Prêmio Queijo Brasil, que aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina. A Fazenda conquistou prêmios com todos os queijos enviados à capital catarinense.

Dentre as premiações, um dos queijos foi eleito o melhor do Brasil, assegurando o prêmio máximo do concurso: “Super Ouro”.

Agora a Fazenda Bela Vista é Ouro na França e Super Ouro no Brasil. Em junho, a Fazenda havia conquistado medalhas de ouro e bronze no Mundial de Queijos, “Le Mondial du Fromage”, na França. Foi a primeira vez que um queijo da cidade foi coroado com uma medalha de ouro no mundial, que é disputado de dois em dois anos na França.

Conquistas

🏆Super Ouro

Queijo Fazenda Bela Vista Premium

🥇Ouro

Queijo Fazenda Bela Vista Premium

🥇 Ouro

Queijo Fazenda Bela Vista Defumado

🥈Prata

Queijo Fazenda Bela Vista Premium

🥉 Bronze

Queijo Fazenda Bela Vista ao vinho

🥉 Bronze

Queijo Fazenda Bela Vista Premium

