Extrema cresce 21,91% com maior PIB do Sul de Minas; Varginha também se destaca

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2016 e 2017 o sul de Minas teve umaumento de R$ 5 bilhões em seu Produto Interno Bruto (PIB). Extrema se destacou na região com o maior PIB, um aumento de 21,91%, correspondente à R$ 7,529 bilhões.

Varginha teve grande destaque, com aumento de 21,13%, e no ranking dos municípios do sul de Minas, ficou em 4º lugar com uma arrecadação de R$ 5,442 bilhões, atrás de Pouso Alegre que teve sua arrecadação somada em R$ 7,388 bilhões, que correspondem a 8,4% de crescimento; e Poços de Caldas, com R$ 6,365 bilhões, teve crescimento de 3,96%.

Confira no gráfico as 10 cidades com os maiores PIBs da região:

Outras cidades também tiveram destaque em crescimento, como Pouso Alto, que apesar de ficar em 67º lugar no ranking, teve o maior aumento de toda região, com um aumento de 44,47%, correspondente à R$ 220,7 milhões.

Em contrapartida, 10 cidades tiveram o PIB reduzido, são elas:

• Senador José Bento, com arrecadação de R$ 22,6 milhões, correspondente à -16,77%.;

• Consolação, com arrecadação de R$ 24,4 milhões, correspondente à-7,54%;

• Wenceslau Braz, com arrecadação de R$ 26 milhões, correspondente à+4,45%;

• São Sebastião Rio Verde, com arrecadação de R$ 27,1 milhões, correspondente à+ 9,54%

• Serranos, com arrecadação de R$ 27,8 milhões, correspondente à+ 0,98%;

• Dom Viçoso, com arrecadação de R$ 30,4 milhões, correspondente à+ 1,72%;

• Marmelópolis, com arrecadação de R$ 30,9 milhões, correspondente à+ 7,22%;

• Passa Vinte, com arrecadação de R$ 32,1 milhões, correspondente à+ 3,11%;

• Seritinga, com arrecadação de R$ 33 milhões, correspondente à – 0,76%;

• Córrego do Bom Jesus, com arrecadação de R$ 33,1 milhões,

