Extrema assume 2° posição entre os maiores PIBs do Sul de Minas

O município de Extrema ultrapassou Poços de Caldas e agora assume a 2ª posição no ranking dos maiores PIBs (Produto Interno Bruto) do Sul de Minas. Extrema está próxima ao maior PIB da região, que pertence a Pouso Alegre. Os dados, divulgados pelo IBGE na semana passada, são referentes ao ano de 2016.

O PIB de Extrema agora é de R$ 6,179 bilhões, enquanto o de Pouso Alegre é de R$ 6,819 bilhões. De acordo com a prefeitura, o resultado faz parte de um planejamento estratégico para atrair indústrias. Na atualidade são 325, com uma população estimada em 35 mil habitantes.

Os 5 maiores PIBs do Sul de Minas:

1. Pouso Alegre – R$ 6,819 bilhões

2. Extrema – R$ 6,179 bilhões

3. Poços de Caldas – R$ 6,117 bilhões

4. Varginha – R$ 4,482 bilhões

5. Itajubá – R$ 2,644 bilhões

No sentido contrário de muitas prefeituras, as contas estão em dia no município. Na cidade, o 13º foi pago no dia 14 de novembro em parcela única. Outras empresas ainda estão a caminho na cidade. Em um terreno da cidade, será construído agora um centro de distribuição de uma gigante varejista, com um investimento previsto de R$ 150 milhões.

O crescimento do PIB tem refletido diretamente na geração de empregos. É preciso a mão de obra, que nem sempre é conseguida no município.