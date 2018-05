Exército montou ponto de controle na BR-381, a Fernão Dias, em Extrema

Os motoristas que passaram hoje pela manhã na região de Extrema, no Sul de Minas, na divisa com São Paulo, depararam com blindados do Exército Brasileiro estacionado às margens da BR-381, rodovia Fernão Dias, os blindados são da 11ª Brigada de Infantaria Leve, que montaram um ponto de controle na BR-381.

A explicação dos militares é que além de Minas, outros pontos estão sendo montados em São Paulo para “garantir um corredor livre de tráfego de veículos”. A presença dos militares do Exército não intimidou os motoristas de caminhão, que se mantiveram firmes em suas posições.

Os pontos de controle montados pelo Exército, além do Sul de Minas, na divisa com São Paulo, blindados do Exército se posicionaram também nas rodovias São Paulo e na Rodovia Professor “Zeferino Vaz”, que dá acesso a Paulínia, em São Paulo, onde existe uma refinaria (Replan).

Além da presença do Exército em Paulínia, na manhã de hoje chegaram viaturas dos batalhões de choque e de ações especiais da Polícia Militar de São Paulo. Segundo informações dos caminhoneiros que estão bloqueando a entrada da refinaria, a presença do “choque é para garantir a escolta aos caminhões-tanque que vão abastecer os postos de combustíveis em São Paulo e Sul de Minas.

