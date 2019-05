Estudantes vão às ruas e aulas são suspensas em atos contra corte de verbas do MEC

Desde que foram anunciados pelo Ministério da Educação (MEC), os cortes de verbas da educação, vários estudantes e universidades se mobilizam para protestar. Na manhã desta quarta-feira (15), em algumas cidades da região, alunos foram para as ruas e escolas públicas e universidades tiveram paralisações totais ou parciais.

Em Poços de Caldas, as escolas públicas tiveram paralisações. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos da cidade, pelo menos duas escolas municipais estão com as atividades completamente paralisadas por conta dos protestos, totalizando cerca de mil alunos. Já nas estaduais, cinco escolas estão com paralisação parcial, deixando pelo menos 2,6 mil alunos sem aulas durante a manhã.

Em Varginha, estudantes da Universidade Federal de Alfenas – Unifal, se reuniram no campus pela manhã e saíram às ruas com cartazes e faixas com frases de protesto. às 11h, os alunos chegaram à Concha Acústica, onde o ato estava marcado.