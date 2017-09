Estiagem também reduz captação de água na Universidade Federal de Lavras

A estiagem que afeta o abastecimento de pelo menos cinco bairros também começa a alterar a rotina na Universidade Federal de Lavras (MG), a Ufla. A instituição tem captação e tratamento próprios de água, mas o fornecimento já teve que ser reduzido em obras e limpeza dos prédios, porque a vazão das nascentes já baixou muito.

“A nascente nos períodos normais tem uma vazão entre 30 e 35 litros por segundo e no período crítico, que estamos passando agora, ela chega a 7, 7,5 litros por segundo. 7,5 litros por segundo é exatamente a demanda do campus da Ufla. Então nós estamos trabalhando no limite”, disse o prefeito do campus, Jackson Antônio Barbosa.

Na cidade, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) já trabalha com uma vazão 25% menor. Muitos moradores passam boa parte do dia sem água. A empresa faz a captação em três pontos, entre eles o Rio Grande, que já está com um nível bem abaixo do normal.

Segundo o Instituto Somar de Meteorologia, a última vez que choveu na região foi na primeira quinzena de junho. A previsão é de que volte a chover somente no fim de setembro.

Com essa situação, a Copasa já está tendo que trabalhar com uma vazão menor. Segundo a companhia, hoje o volume de água tratada que segue para os bairros da cidade é de 230 litros por segundo. Por isso, moradores estão preocupados.

Vazão de captação de água na Ufla está 4 vezes menor (Foto: Reprodução EPTV) “No máximo 3h da manhã já não tinha mais água. Resultado, a roupa está aqui na máquina, porque eu estou com medo de terminar de lavar e acabar água com banho, alimentação, pros cuidados que a gente não pode deixar de ter”, disse a artesã Elisângela Ferreira de Alcântara.

Em nota, a Copasa disse que com a atual vazão é possível abastecer a cidade de Lavras sem a necessidade de se fazer rodízio. Mas a companhia também informou que no último dia 18 faltou energia elétrica na estação de captação “Água Limpa” e, por isso, o abastecimento foi redirecionado para as regiões mais altas e para a parte central da cidade, onde estão localizados hospitais e escolas.

A Copasa disse ainda que o abastecimento em Lavras deve ser regularizado de forma definitiva até sexta-feira (22). Fonte: G1 Sul de Minas