Estelionatária que agia em Lavras e região foi presa pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na tarde de ontem uma estelionatária que agia em Lavras e região, a prisão foi efetuada por investigadores da 1ª Delegacia Regional, com sede em Lavras. De acordo com a Polícia Civil, no mês passado, em julho, foram finalizados 13 inquéritos que apuravam crimes cometidos por ela, devido a isso foi pedida a sua prisão preventiva.

A mulher já havia sido presa em flagrante no ano passado por crimes semelhantes e também foi indiciada pela prática de estelionato, todavia, respondia pelos crimes em liberdade, mas ela não parou de cometer os delitos.

Segundo a PC, a mulher utilizava das redes sociais com nomes falsos para praticar seus crimes, ela adquiria produtos ofertados por pessoas através de grupos de compra e venda online, simulava que realizava depósitos bancários através de comprovantes extraídos de terminais de autoatendimento, os chamados depósitos vazios, apresentava os depósitos e os vendedores liberavam a mercadorias.

O delegado Leandro de Prada, responsável pelas investigações, acredita que a mulher fez diversas outras vítimas, que por diversas razões deixaram de noticiar o fato criminoso. O delegado pede a todas as vítimas que compareçam a Delegacia de Polícia e narre os fatos.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução portalahora.com.br