Estação Ferroviária é reinaugurada em Passos

Depois de nove meses fechada para reforma, a Estação Ferroviária de Passos, foi reinaugurada esta semana. O espaço vai funcionar como centro cultural, e para marcar a abertura, a estação recebe a exposição “Old Soul”, do artista da cidade Daniel Silveira Lopes.

Na reforma, o telhado foi trocado, e as redes elétrica e hidráulica foram refeitas. Na pintura foram mantidas as cores originais. O espaço também ganhou arborização e calçadas. A obra custou pouco mais de R$ 411 mil, com recursos do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Artístico e Cultural.

A obra é motivo de comemoração no departamento de cultura, depois de anos de luta para que o prédio tombado como patrimônio histórico não continuasse abandonado.

“Há 22 anos, aproximadamente, não tinha uma melhora aqui nesses bens culturais tombados, de tamanha importância histórica, social e política pra nossa cidade”, conta a diretora de Cultura, Taciana Lopes Batista. A estação foi inaugurada na terça-feira (20). Além de servir de espaço cultural, o Centro de Memória também foi repaginado na estação, onde estão arquivados diversos documentos que contam a história de Passos. Exposição

Para marcar a abertura, a estação está recebendo a exposição “Old Soul” (na tradução: velha alma). São quadros e objetos que retratam as origens do artista de Passos, Daniel Silveira Lopes, que cresceu e viveu na roça. Um dos quadros, por exemplo, foi feito com chifre de boi e arame farpado, couro de gado. As obras foram expostas em Nova York e Ribeirão Preto (SP). “Através do material que eu uso, às vezes inusitado, das cores, formas e texturas, eu crio um portal e convido o expectador a mergulhar no meu universo e ter suas próprias impressões”, explica Lopes. Fonte: G1 Sul de Minas