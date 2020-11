Equipe varginhense de Futsal Feminino busca recursos para participar de competição em Passos

MEC Futsal já conta com estádia na sede do torneio, no entanto, segue em busca de ajuda financeira para pagamento do transporte; rifas estão sendo vendidas

A equipe MEC Futsal Feminino de Varginha disputará um quadrangular em Passos nos dias 28 e 29 de novembro, participarão da competição times dos municípios de Passos, São Sebastião do Paraíso e São Carlos (SP).

A equipe varginhense já conta com local de estádia no município, todavia as meninas ainda precisam de recursos para pagar o transporte; por isso estão vendendo rifas no valor de R$5, o prêmio é uma linda cesta de Natal.

O campeonato amador é uma excelente oportunidade para a equipe varginhense se destacar na modalidade, “quero mostrar meu futebol e dar o melhor de mim”, relatou a atleta Mikaely Marçal.

O sorteio da rifa será realizado no dia 12 de dezembro e poderá ser acompanhado através do Instagram @mec_futsalfeminino.

Redação CSul: Franciele Brígida